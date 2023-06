Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione relativa al nuovo stadio di Milan e Inter: le sue parole

Ai microfoni di Sky TG24, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato nuovamente del nuovo stadio di Milan e Inter:

«Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano, è un dialogo tra noi e le squadre ed è inutile che creiamo entropia su questo. Le squadre sanno qual è la realtà e vedranno di fare le loro valutazioni. Non possiamo più continuare a parlare di stadio, ormai è una fatto di atti e non di chiacchiere, io non voglio aggiungere più nulla, quello che dovevo dire l’ho detto in consiglio comunale».

