Sono queste le parole del giornalista Pierluigi Pardo che discute a Tutti Convocati dell’Inter a poche ore dalla sfida contro il Barcellona.

Ecco le parole di Pierluigi Pardo che discute a Tutti Convocati della situazione dell’Inter in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona: “Non mi aspetto l’autobus pero è oggettivo che l’Inter le partite migliori le sta facendo quando ha la possibilità di chiudersi e recuperare metri. I problemi nascono quando una squadra non ha un piano e un’organizzazione. L’organizzazione può essere anche quella di difesa e ripartenza, stasera credo che almeno inizialmente questa possa essere la tentazione.“

Conclude così Pierluigi Pardo a Tutti Convocati: “Stasera ci si gioca tutto, un po’ come se fosse una partita ad eliminazione diretta. Il nervosismo del Barcellona è un po’ sospetto. Poi il rigore probabilmente c’era, diciamoci la verità. L’Inter ha fatto una bella partita in un momento difficilissimo dopo la sconfitta con la Roma. Ha saputo sterzare facendo una bella partita dal punto di vista della compattezza e non era scontato. Oggi mi aspetto un po’ di pullman a patto che sfrutti bene le sue armi.“

