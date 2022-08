Parla Pardo ai microfoni di Radio 24 queste le parole del famoso giornalista e conduttore sportivo sull’Inter.

Queste le parole ai microfoni di Radio 24 di Pardo che discute dell’Inter: “C’è equilibrio già tra le sette sorelle in campionato. Quella che mi è piaciuta di meno è stata l’Inter anche se ha vinto poi una partita che si era fatta molto complicata.”

Aggiunge il giornalista: “Ma considerando anche le qualità dell’avversario, l’Inter ha rischiato con la gara che si era messa veramente male. Il Milan ha un potenziale in crescita rispetto a un anno fa: più consapevolezza. Le dichiarazioni di Inzaghi sono fortissime. È uno stato d’animo abbastanza sorprendente e anche molto chiaro.“

Bucciantini a Sky Sport la pensa così: “Quelli di Inzaghi e Marotta sono due sfoghi sinceri di gente che sta facendo il proprio lavoro. Inzaghi fa fatica a stagione iniziata a perdere un titolare, è più complicato e ha capito che in campo al momento non è tutto a posto. Sarebbe diverso vendere Skriniar a fine mercato rispetto alla cessione di Cristiano Ronaldo, perché qui parliamo di un giocatore centrale e non fuori dal progetto.”

