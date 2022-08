Il Psg irrigidisce le pretese per Paredes e non si chiude con la Juventus. Domani giornata decisiva per la possibile definizione

Il PSG, rigido, mette ostacoli e non abbassa le richieste per Paredes: manca l’accordo sulle condizioni del prestito, come riportagazzetta.it.

Per il giornalista di Relevo Matteo Moretto domani potrebbe il giorno decisivo, sarà dentro o fuori: sì o no. Il centrocampista vuole solo la Juventus e aumenta la tensione a poche ore dalla chiusura del mercato.

L’articolo Paredes Juventus, il Psg non molla: manca l’accordo. Si decide domani proviene da Calcio News 24.

