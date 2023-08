Paredes Roma, affare fatto per il ritorno del centrocampista argentino in giallorosso. Ecco le cifre dell’affare

Come scrive Fabrizio Romano, la Roma ha chiuso l’accordo per il ritorno in giallorosso di Leandro Paredes.

4 milioni per l’argentino, che si appresta così a ritornare nella Capitale dopo sei anni. Contratto fino al 2025 con opzione per un’ulteriore stagione.

