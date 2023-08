Il mercato dell’Inter non è chiuso: si può ancora affondare il colpo per l’innesto di un nuovo attaccante. I nomi sul piatto

Con la fumata bianca vicina per Marko Arnautovic, l’Inter si prepara ad accogliere un nuovo attaccante. Il mercato nerazzurro, però, potrebbe non essere concluso qui.

Come reso noto da Gazzetta.it, infatti, qualora si riuscisse a cedere Correa, i nerazzurri potrebbero liberare uno slot per nuovo centravanti:

MERCATO INTER– I movimenti per l’attacco dell’Inter però potrebbero non essere finiti: se Correa sarà ceduto in prestito, Marotta, Ausilio e Baccin piazzeranno un altro colpo e tra i papabili c’è anche l’ex Alexis Sanchez. Se invece il Tucu sarà ceduto a titolo definitivo, magari in Arabia, sarà caccia a un profilo ancora più importante e magari tornerà d’attualità il nome di Balogun dell’Arsenal.

