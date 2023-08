Affare fatto tra nerazzurri e felsinei: Inzaghi avrà il suo attaccante fisico anche se gli obiettivi inizialmente erano altri.

Inter e Bologna hanno raggiunto oggi l’accordo per il trasferimento alla corte di Inzaghi di Marko Arnautovic: i nerazzurri pagheranno 8 milioni più 2 di bonus per il 34enne. La Gazzetta dello Sport si focalizza sui motivi che hanno portato a questa scelta che in effetti non è gradita da parte dei tifosi.

Simone Inzaghi

Dopo il voltafaccia di Lukaku si sono sondati diversi profili ma questi per vari motivi sono stati scartati uno ad uno: Inzaghi chiedeva una punta forte fisicamente e che già conoscesse la Serie A. Ecco perché una volta svanito Scamacca non si è considerato più di tanto Folarin Balogun, che tra l’altro aveva forse costi proibitivi per le casse nerazzurre.

