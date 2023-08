Renato Sanches Roma, ci siamo per il passaggio in giallorosso: ecco come è stato convinto il PSG

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Roma ha raggiunto l’accordo anche per l’arrivo in giallorosso di Renato Sanches.

Un milione per il prestito con 12 per il riscatto del centrocampista portoghese (obbligo a certe condizioni), che si prepara a lasciare così il PSG dopo una sola stagione.

