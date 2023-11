Il pareggio pieno di rimpianti del 2011: l’Atalanta che rimonta l’Inter, ma spreca una vittoria nel finale con un rigore

Affrontare l’avversario tra le mura amiche può creare stimoli e soprattutto entusiasmo, e se ti chiami Atalanta anche le cosiddette Elite del calcio italiano fanno abbastanza fatica, dove addirittura quella a rimanerci stretta in termini di risultato è proprio la Dea: come è stata per esempio la gara contro l’Inter nel 2011.

E’ l’anno del – 6, ma la Dea viaggia ad un ritmo talmente alto che quando affronta i milanesi è addirittura seconda in campionato non considerando la penalizzazione. Grande atmosfera in curva e molta voglia di fare bene: con il duo Moralez Denis pronto a scaldare i motori.

I padroni di casa partono bene sfiorando il goal con un colpo di testa di Peluso, ma al 33′ Sneijder (complice una deviazione di Cigarini) porta in vantaggio gli interisti. L’Atalanta però si risolleva verso la fine del primo tempo con il duo citato in precedenza: Moralez crossa, Denis di testa segna per l’1-1.

La ripresa è tutta di marca nerazzurra con Bonaventura protagonista tra scatti, cross (di cui uno invitante per Schelotto) e una conclusione. Gli ospiti provano qualche conclusione, ma trovano un super Consigli a salvare tutto. La Dea prova ad alzare il ritmo e mette in campo Guido Marilungo che sorprende Chivu: il giocatore dell’Inter commette fallo e Valeri indica il dischetto. Batte Denis, ma Castellazzi (subentrato) riesce a parare un rigore sotto la nord tra lo stupore e il rammarico di un’Atalanta che pareggia in casa continuando la sua corsa verso la salvezza.

