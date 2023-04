Il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, ha parlato al QS di tre uomini mercato dell’Empoli, tra cuii Parisi, accostato al Milan

Il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, ha parlato al QS di tre uomini mercato dell’Empoli, tra cuii Parisi, accostato al Milan:

«L’agente di Fabiano ha detto che andrà via Non voglio entrare nel merito delle parole, dico solo che il ragazzo è attaccatissimo alla maglia e resta concentrato sul presente. In estate ha rifiutato offerte per restare qui»

