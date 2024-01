Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo la sconfitta della capolista di Serie B contro il Modena

Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dopo la netta sconfitta del Parma contro il Modena. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Partita in cui loro hanno meritato di vincere, c’è poco da girarci intorno. Il verdetto è stato chiaro, quando è così non c’è situazione tattica o episodio che possa determinare un risultato così. Complimenti al Modena, noi partita sottotono».

RISVOLTI POSITIVI – «Io sono sempre positivo, dopo il pareggio con l’Ascoli ero felice e qualcuno storceva la bocca. Questo è il campionato, è arrivata una sconfitta, dobbiamo avere la capacità di metterla da parte, prendere il giusto ma pensare in maniera positiva. Voglio entusiasmo e leggerezza, sconfitta che brucia e ci teniamo stretta, ma il nostro atteggiamento non deve cambiare».

CONFERMA FORMAZIONE – «Al di là di Delprato, c’era la possibilità di confermare la squadra. Anche gli atri erano in forma e potevano giocare dall’inizio. E’ stata una scelta dettata da cosa ho visto in settimana».

COME AVEVA PREPARATO LA PARTITA – «Eravamo venuti qui come sempre per fare la nostra partita, giocando la palla e mettendo sotto pressione l’avversario per creare spazi. Oggi però non ne abbiamo trovati, quando poi subisci gol diventa più complicato».

REAZIONE DEL GRUPPO – «Dobbiamo prendere spunto da tutte le situazioni. In ogni partita dico che la gara ci deve dare indicazioni, tecniche, tattiche, di gestione e di mentalità. Sono sicuro che da questo troveremo spunti giusti per le prossime gare. Come dicevo ogni sconfitta è sempre amara e brucia, bisogna però tenersela stretta e prepararsi già da domani per la prossima gara. Oggi dobbiamo lasciarcelo alle spalle».

