Il Parma di Krause dopo aver raggiunto la certezza di giocarsi i playoff sta cercando di rinforzare l’organigramma societario.

Dopo l’addio di Ribalta, i gialloblù hanno scelto il nuovo direttore generale e sarà Roel Vaeyens, ex Brugge. Il dirigente è già in città come riportato da Gianluca Di Marzio.

