Le parole di Franco Vazquez, trequartista del Parma, dopo gli insulti ricevuti da alcuni tifosi del Palermo

Franco Vazquez, tramite un post su Instagram, ha risposto agli insulti dei suoi ex tifosi dopo Parma-Palermo.

PAROLE – «Ai tifosi rosanero che mi stanno insultando su Instagram, dico che adesso difendo la maglia del Parma e farò di tutto per vincere come nel passato ho fatto con voi, ma il rispetto e l’amore per i vostri colori e il vostro popolo sarà per sempre. E ultima cosa guardate che ai gol che abbiamo fatto ieri non ho neanche gridato. Vi auguro il meglio per la fine del campionato e grazie a quelli che mi sostengono e capiscono com’è il calcio. Un abbraccio grande».

