Le prestazioni di Rafa Leao fanno sempre discutere, che faccia bene o che faccia male. Le sue ultime performance testimoniano uno stato di forma decisamente importante, il gol trovato anche nell’ultima partita vinta a Firenze l’ennesima ciliegina su un periodo davvero positivo per il portoghese. Marco Parolo ha ugualmente rivolto al 10 rossonero una leggera critica, aspettandosi da lui un preciso raggiungimento in stagione.

Rafael Leao

A Leao manca continuità

Il tallone di Achille di Leao è sempre stato la continuità. Nessuno ne discute i mezzi tecnici, che sono senza dubbio da primo della classe. A creare dispiaceri sono infatti i suoi cali all’interno della stagione, pur restando sempre un punto di riferimento fondamentale per tutta la squadra. Marco Parolo, su DAZN, ha infatti sottolineato che “dopo una partita come questa contro la Fiorentina dici “sì, bene”, ma da lui ti aspetti che sia sempre così in tutte le partite da qua a fine stagione”.

Leao deve regalare al Milan la finale

Il Milan è sempre più lanciato verso la conquista del secondo posto in campionato e può cullare ancora sogni di gloria in Europa. Marco Parolo ha indicato la via a Leao, affermando che “se continua il girone di ritorno in questo modo, arriva a fine campionato e riesce a trascinare il Milan in finale di Europa League allora posso dire che è diventato Rafa Leao, l’uomo“. Il portoghese ha sempre offerto finali di stagione esaltanti, basti pensare a come ha trascinato il Milan alla conquista del 19esimo scudetto.

