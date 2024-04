Il Milan non molla Buongiorno del Torino ma il patron Cairo spara alto per il cartellino del difensore. Cosa farà il Milan?

Nelle volontà del Milan nel prossimo mercato c’è di rinforzare la difesa, assolutamente. I troppi gol incassati e la quasi certa partenza di Kjaer, arrivato a scadenza con i rossoneri, impongono al Club di Via Aldo Rossi di puntellare, e con decisione, il reparto arretrato di Pioli. Tra i nomi che sono circolati in orbita Milan c’è anche quello di Buongiorno, il difensore che tanto sta facendo bene al Torino di Juric. Urbano Cairo non è intenzionato a privarsene e, così come riportato da Il Corriere dello Sport, richiederebbe una cifra davvero molto alta per lasciarlo partire quest’estate.

Urbano Cairo

La richiesta monstre di Cairo

La bottega calcistica del Torino, e di riflesso di Urbano Cairo, è risaputa essere molto cara. Non è un caso infatti che il patron granata abbia risposto picche al Milan a gennaio per Buongiorno e che, in previsione del mercato estivo, abbia chiesto ai rossoneri una cifra davvero molto importante, forse troppo. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha chiarito i dettagli della richiesta di Urbano Cairo: 40 milioni di euro.

La risposta del Milan

Il Milan segue da tempo il classe 1999 granata e sarebbe intenzionato a fargli vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Le richieste di Cairo hanno spento quasi del tutto ogni interesse per Buongiorno, questo per due motivi in particolare. Il primo è che la società di Via Aldo Rossi considera eccessiva la richiesta, il secondo è che il Milan nel prossimo mercato desidera operare in più direzioni, rendendo impossibile così l’esborso di 40 milioni per un solo obiettivo. La priorità dei rossoneri è l’attacco, l’unico reparto dove forse il Club spenderà una cifra davvero importante e massiccia.

L’articolo Milan-Buongiorno: ecco la richiesta monstre del Torino! I dettagli proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG