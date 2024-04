Arrigo Sacchi non vede il derby come partita utile a definire la stagione del Milan. A suo dire sarebbe un errore lo fosse.

Il derby del 22 aprile tra Milan e Inter rischia di essere una partita dalle tante storie da raccontare. I nerazzurri, numeri alla mano, potrebbero conquistare lo scudetto della seconda stella proprio contro i cugini, battendoli in un derby in casa loro. Uno schiaffo morale forte, difficile da digerire, considerando inoltre che, in caso di sconfitta, sarebbe il sesto derby consecutivo perso dal Milan. Tutti questi dati certificano la sfida all’ombra della Madonnina, almeno per quest’anno, rischia di essere molto più importante della consueta stracittadina. Arrigo Sacchi però, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, va un po’ controcorrente e propone una visione diversa delle cose.

Stefano Pioli

Stagione del Milan al di là del derby

Arrigo Sacchi non è mai banale, non lo è mai stato e credo mai lo sarà. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha dichiarato infatti che “la stagione del Milan non va giudicata in base al risultato del derby. Sarebbe un errore madornale, e sarebbe un’ingiustizia nei confronti dei protagonisti“.

Il giudizio alla stagione del Milan

Arrigo Sacchi ha tracciato inoltre un bilancio complessivo della stagione del Milan, partendo dall’ultimo mercato estivo fino ad analizzare i risultati che sta maturando nelle ultime settimane. Il suo giudizio infatti è che “il Milan sta lottando per conquistare il secondo posto in campionato: so che i rossoneri, per storia, per tradizione e per ambizione, dovrebbero sempre lottare per il primo, ma un piazzamento alle spalle dell’Inter non sarebbe certo da classificare come un fallimento. Tutt’altro, soprattutto se si considera la grande rivoluzione estiva operata sul mercato e le conseguenti difficoltà incontrate nell’assemblare il gruppo“.

L’articolo Sacchi: “Derby? La stagione del Milan non passa da quella partita” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG