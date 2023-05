Parolo: «Il gol dà forza a Paredes, ma non credo convinca Allegri». Le parole sull’autore del gol dell’1-0 in Juve Lecce

Parolo, ex centrocampista della Lazio, ai microfoni di Dazn ha commentato la prestazione di Paredes in Juve Lecce. Queste le parole sull’autore del gol dell’1-0 su punizione.

PAREDES – «Nella manovra e nel gioco si è visto poco. Il gol può servirgli per come forza per questo finale di stagione ad essere importante in campionato e Europa League, ma non penso basti una prova per convincere Allegri della titolarità».

