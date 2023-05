Juve Lecce: le tre cose che non hai notato del match dell’Allianz Stadium. Gli episodi sfuggiti all’attenzione dei più

(inviato all’Allianz Stadium) – Juve Lecce: le tre cose che non hai notato.

1. Paredes, quanto lo hai aspettato quel gol. Un gesto dice tutto

Non è stata una stagione semplice per Leandro Paredes. Andamento altalenante, parecchi bassi e pochi alti, qualche problema fisico sul calare del 2022. Insomma, tanti intoppi nel rendimento e nella condizione che gli hanno impedito di incidere al suo primo anno a Torino. C’era tutto ieri nel suo primo gol alla Juventus. La gioia, la rabbia, la rivincita. Dentro quell’esultanza si può scovare lo stato d’animo dell’argentino: Paredes ha mimato il gesto di scrollarsi di dosso qualcosa. Forse un carico eccessivo di critiche sul suo conto, ma anche un po’ di sfortuna per un’annata che fino a questo momento non è andata secondo i piani. Ma può essere il suo nuovo inizio.

2. Allegri tra Chiesa e il cambio Milik-Locatelli: finale intenso

Sul risultato inchiodato sul 2-1 e una partita ancora da chiudere, Massimiliano Allegri non ha gradito la scelta di Federico Chiesa che, avendo la possibilità di mandare Kostic a tu per tu con Falcone in contropiede, ha preferito l’azione personale finendo con lo sbattere contro il muro salentino. Max visibilmente nervoso in panchina, anche un calcio alle bottigliette presenti a terra. Quegli istanti sono serviti anche a modificare una decisione da attuare da lì a poco. A bordocampo erano già pronti a subentrare Milik e Gatti. Il polacco, poco prima della sostituzione, è stato fermato da Allegri, che al suo posto ha preferito mandare in campo Locatelli per Paredes. Milik dunque è tornato in panchina anche per la restante parte di gara.

3. Bonucci alla Chiellini: così è finito il suo Juve Lecce

Uno scontro di gioco al 65′ ha costretto Leonardo Bonucci a rimanere a terra per qualche minuto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il capitano bianconero (autore di una prestazione granitica) ha ricevuto un colpo involontario al volto. Così è stato costretto ad uscire momentaneamente dal campo per ricevere le cure mediche dello staff della Juve.

A Leo è stata applicata una fasciatura, un “turbante” che ha rispolverato nella mente dei tifosi un’immagine nostalgica: quella di Giorgio Chiellini.

