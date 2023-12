Parolo: «Lautaro? Lo vedo tra i primi tre attaccanti al mondo» Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto nel pre gara di Napoli Inter, Marco Parolo ha elogiato Lautaro Martinez negli studi di Dazn:

«Stasera una partita chiave. Lautaro Martinez ha uno stato generale clamoroso, un anno fa non l’avrei detto. Con la vittoria del Mondiale, dà comunque consapevolezza, arrivare in finale di Champions League, essere titolare fisso e prendere in mano la squadra. L’Inter si circonda intorno a lui, lo vedo nei primi tre attaccanti al mondo»

L’articolo Parolo: «Lautaro? Lo vedo tra i primi tre attaccanti al mondo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG