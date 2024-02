L’ex centrocampista Marco Parolo ritiene che possano volerci ancora mesi per trovare l’accordo per il rinnovo del capitano nerazzurro.

Marco Parolo a DAZN ha parlato di Inter-Juventus e del futuro di Inzaghi e Lautaro Martinez. “Io ho avuto grandi discussioni tattiche con Cecchi, il terzo di Inzaghi. Lui è il bastian contrario del mister. Farris, il suo allenatore in seconda, ha più rapporto con i giocatori. Inzaghi si è formato uno staff che cura vari aspetti“.

Il commento

“Credo che se Inzaghi vincesse il campionato, come ho già detto, potrebbe essere lui stesso ad avere il diritto di salutare il club nerazzurro dopo il percorso che ha fatto e dopo essersi consolidato come allenatore vincente, magari accettando una proposta all’estero. Non so se potrebbe essere o meno il profilo giusto per il Liverpool“.

Nicolo’ Barella

Sulla partita

“Se c’è un centrocampo che l’Inter soffre è proprio quello della Juve perché Rabiot dà fastidio a Barella fisicamente e il francese vuole dimostrare di essere un centrocampista di livello superiore. Thuram ha dato risposte immediate ad Inzaghi. Vlahovic sta facendo benissimo in questo momento, ma Lautaro è un giocatore totale, lo ha dimostrato anche a Firenze, fa un gol di testa sul secondo palo con una cattiveria incredibile. Oggi e per me è tra i primi cinque in Europa. Se nessuno tra Lautaro e Vlahovic è decisivo, il serbo rischia un down, l’argentino in questo momento è intoccabile”.

Sul rinnovo del Toro

“Ancora il club nerazzurro non ha trovato il rinnovo anche se da mesi se ne parla, tutto è passato in secondo piano perché lui è molto incisivo in questo momento ma si rischia di arrivare a fine campionato senza l’accordo“.

