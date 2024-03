Passerini su Leao: «Quando varca il confine ritrova la freddezza davanti alla porta. Ecco cosa serve per il salto di qualità». Le parole del giornalista sull’esterno portoghese

Carlos Passerini ha parlato di Rafael Leao sulle pagine del Corriere della Sera. Ecco le parole sull’esterno rossonero in vista della sfida contro lo Slavia Praga:

PAROLE – «In attacco torna anche l’indispensabile Leao, il re di coppe che quando varca il confine ritrova quella freddezza davanti alla porta che in Serie A gli manca. Il salto di qualità passa da partite così: servirà tutto il suo talento per evitare al Milan di vivere una serataccia thrilling come a Rennes, dove l’approccio fu totalmente sbagliato».

