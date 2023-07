Il noto agente FIFA Federico Pastorello è stato oggi pomeriggio nella sede dell’Inter per affrontare diversi argomenti con i dirigenti.

Appena uscito dalla sede dell’Inter Federico Pastorello è stato intervistato dai cronisti presenti; i nerazzurri valutano anche l’acquisto di Pereyra, ora svincolato dall’Udinese. “Sono stato qui per gli ultimissimi dettagli: a breve ci sarà l’annuncio del rinnovo di De Vrij. E’ quasi tutto a posto”.

“Pereyra è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica, non è un segreto che è una delle opzioni, bisognerà vedere nei prossimi giorni e dipenderà da loro ovviamente. Non abbiamo mai parlato di Meret, c’è ancora Onana e dipenderà dalla sua partenza. Sarr? Credo che l’Inter cerchi a destra, un braccetto di destra. Quindi no“.

L'articolo Pastorello: "Sistemati gli ultimi dettagli del rinnovo di De Vrij, Pereyra è una delle opzioni" proviene da Notizie Inter.

