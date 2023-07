Giuseppe Riso, agente fra gli altri di Carlos Augusto e Davide Frattesi, ha detto la sua sull’interesse dell’Inter per l’esterno del Monza

Intercettato all’uscita dalla sede dell’Inter dai giornalisti presenti, Giuseppe Riso, procuratore di Frattesi e Carlos Augusto ha risposto così alle domande sui propri assistiti.

LE PAROLE –: «Frattesi è contentissimo. Se Carlos Augusto piace all’Inter? Direi proprio di sì. Piace come piace anche ad altre squadre. Juventus e Premier? Sì, ho parlato con un po’ di società, prima però dobbiamo parlarne col Monza. Fatta per Oristanio al Cagliari? Non ancora, ci sono diverse possibilità, resta in Italia».

