Paulo Sousa, l’agente allo scoperto: «Ha molte richieste, ma…». Le dichiarazioni sul tecnico della Salernitana

A Sky Sport, l’agente di Paulo Sousa, Hugo Cajuda, ha commentato le voci di un possibile addio alla Salernitana. L’ex Juve è dato in pole per la panchina del Napoli.

PAULO SOUSA – «Ho ricevuto molte richieste da altri club per Paulo nelle ultime settimane e da diversi Paesi. Questa è una cosa normale quando si presenta un lavoro con la qualità che ha dimostrato, ma non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale da nessun club, quindi non c’è nulla da comunicare o commentare».

