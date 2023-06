Padovan ricorda Berlusconi: «Accosto la sua vita e la sua morte all’Avvocato Agnelli». Il saluto del giornalista

Giancarlo Padovan, su calciomercato.com, omaggia così Silvio Berlusconi, accostando la sua morte a quella dello storico presidente della Juve Gianni Agnelli.

PADOVAN – «L’uscita di scena di Berlusconi ha molto in comune con quella di Agnelli. Entrambi capitani d’industria, entrambi amanti dello sport e del calcio in particolare, tanto da avere due squadre titolatissime, entrambi editori, entrambi senatori anche se con percorsi diversi (Agnelli era stato nominato senatore a vita). […] Alla fine, sia quando scomparve Agnelli, sia con la morte di Berlusconi se ne vanno due patriarchi che, in vita, hanno saputo tenere unite molte cose. Il loro addio ha significato e significherà l’inizio di uno smembramento familiare e dinastico».

