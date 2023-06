Carnevali: «Berlusconi lascia un grande vuoto. Voleva a tutti i costi Frattesi». Retroscena dell’ad del Sassuolo

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, a TMW ha ricordato così Berlusconi. Retroscena su Frattesi, attuale obiettivo della Juve.

CARNEVALI – «Ricordo una delle prime cene in cui ebbi modo di conoscerlo quando lui aveva appena acquistato il Milan. E coinvolgeva per la sua capacità di comunicare. Due anni anni fa mi invitò ad Arcore per un pranzo con presente anche Adriano Galliani perché voleva a tutti i costi acquistare il cartellino di Davide Frattesi che lui aveva avuto in prestito al Monza. Una presa di posizione che, secondo me, dimostrava quanto avesse una grande capacità anche a livello calcistico e non solo imprenditoriale. Quando poi capì che non avrebbe ceduto il giocatore e gli dissi che in caso di novità sarebbe stato il primo che avremmo contattato, lui mi regalò una penna dicendomi che l’avremmo usata per firmare prima o poi una grande operazione di mercato».

