Pavard è una richiesta di Inzaghi. Il difensore francese spinge per lasciare il Bayern e vuole solo l’Inter: il punto

La volontà di Pavard è chiara, la situazione in qualche modo è simile a quella di Sommer, che ha sposato con fermezza il progetto Inter. Il francese, per dire, ha messo in secondo piano anche altre offerte, la più importante di tutte arrivata dal Manchester United.

Il Bayern deve trovare sul mercato un sostituto di Pavard, giocatore che sarebbe già stato individuato. L’arrivo del francese è una precisa richiesta di Inzaghi. Il tecnico, nell’ultimo vertice avuto con la società, aveva sottolineato l’esigenza di rinforzare la difesa con un calciatore di esperienza internazionale. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

