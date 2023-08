Fabrizio Biasin si è espresso sul possibile approdo all’Inter dui Benjamin Pavard dal Bayern Monaco: le parole

Ospite a Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin parla così di Benjamin Pavard, obiettivo di mercato dell’Inter come rinforzo difensivo.

PAVARD INTER– «Vorrei lui perché è la prima scelta della società e di Inzaghi, sarebbe il braccetto perfetto per completare la rosa di Inzaghi con le famose coppie. Tuchel è un osso duro ma sta dimostrando di esserlo anche il francese. Per il Bayern il rischio è di perderlo a zero, mentre l’Inter può accordarsi per portarlo a Milano gratis tra dodici mesi e adesso cautelarsi con qualcun altro»

L’articolo Pavard Inter, Biasin rassicura: «Tuchel osso duro, ma anche il francese» proviene da Inter News 24.

