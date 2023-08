Giovanni Branchini, intermediario dell’affare tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard, dice la sua sullo stato della trattativa

L’Intermediario dell’affare tra Inter e Bayern Monaco per l’acquisto di Benjamin Pavard da parte dei nerazzurri, Giovanni Branchini, conferma il buono stato della trattativa. Ecco le sue parole rilasciate per Radio Sportiva.

LE PAROLE – «Pavard è molto vicino. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l’attuale terzino destro Mazraoui. L’operazione coi nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato. Credo che oggi non ci siano più distanze fra i due club e che si aspetti solo una soluzione di questo tipo».

