Pavard-Inter, l’analisi di Jacobelli: «È un colpo di livello internazionale». Il commento sul colpo dei nerazzurri

Xavier Jacobelli a TMW ha commentato l’arrivo all’Inter di Pavard:

«Non c’è nessun partita che si può risolvere con semplicità assoluta, ma l’Inter ha fatto bene a Cagliari e con Pavard arriva l’undicesimo acquisto di questa estate. Queste operazioni, incluse ovviamente anche le cessioni, permette alla società di ritrovarsi con 40 milioni di euro in più nelle casse visti gli ammortamenti e l’alleggerimento del monte ingaggi. Bisogna sempre ricordare poi la scadenza nel 2024 del prestito a Oaktree da parte della famiglia Zhang. Tutto questo ha condizionato il mercato, ma non ha tolto a Marotta e Ausilio la possibilità di fare un mercato importante. Parliamo della squadra vice-campione d’Europa in carica e si punta con forza alla seconda stella. Pavard poi è un colpo importante, di livello internazionale».

L’articolo Pavard-Inter, l’analisi di Jacobelli: «È un colpo di livello internazionale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG