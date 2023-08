Pavard-Inter, matrimonio rinviato? Il difensore francese può arrivare a parametro zero la prossima estate: gli scenari

La scorsa settimana l’Inter ha raggiunto un accordo (anche formale) con il Bayern Monaco per Pavard da 30 milioni più due di bonus, ma vincolato al fatto che il Bayern trovi un sostituto del difensore francese.

Se così non sarà, l’Inter andrà su un altro difensore e Pavard arriverà in nerazzurro a parametro zero nella prossima stagione, l’Inter e il difensore hanno infatti un accordo. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Pavard-Inter, matrimonio rinviato? Il francese può arrivare a zero: gli scenari proviene da Inter News 24.

