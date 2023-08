Benjamin Pavard è in dirittura d’arrivo all’Inter. Accordo raggiunto e via libera concesso dal Bayern Monaco: i dettagli

Nuovi dettagli sull’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. È arrivato il via libera da parte del Bayern Monaco e la conseguente fumata bianca per l’affare.

Fabrizio Romano conferma: «Benjamin Pavard all’Inter, here we go! Il semaforo verde dal Bayern è arrivato sulla base di una proposta di 30 mln più 2 di bonus. Pavard viaggerà verso Milano per fare le visite mediche e firmare il suo contratto nella giornata di mercoledì. Voleva l’Inter e ce l’ha fatta».

L’articolo Pavard Inter, Romano conferma: «Visite mediche fissate, le cifre dell’affare» proviene da Inter News 24.

