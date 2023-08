Pavard Inter, Romano: «Oggi previsti nuovi contatti. Il francese vuole i nerazzurri». Le parole dell’esperto di mercato

Continua la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Pavard. I due club torneranno oggi a parlare del difensore.

In programma una nuova serie di colloqui per trovare la quadra nella trattativa. E per accontentare il ragazzo che vuole arrivare all’Inter prima possibile. A riportarlo è Fabrizio Romano.

