L’Inter spinge per Pavard: il difensore è il primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare la difesa. Primi contatti ufficiali con il Bayern Monaco

Come riportato da Pasquale Guarro, l‘Inter fa sul serio per Pavard. La prima richiesta del Bayern Monaco per il difensore francese è di 30 milioni più bonus, i nerazzurri però tenteranno di ammorbidire le richieste dei bavaresi.

Il francese è il primo obiettivo dei meneghini per la difesa.

L’articolo Pavard, l’Inter fa sul serio: prima richiesta del Bayern Monaco. Il piano dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

