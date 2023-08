Il Profeta Hernanes torna a parlare dell’esultanza con capriola in un Lazio-Inter del 2015, quando da nerazzurro segno all’ex club

In risposta a un utente su Twitter, l’ex centrocampista Hernanes è tornato con la mente alla capriola fatta dopo un gol segnato con la maglia dell’Inter alla Lazio, sua ex squadra, in una gara del 10 maggio 2015 terminata 2-1 per i meneghini:

«Mi sono pentito di aver fatto quella capriola», ha ammesso il brasiliano allegando un’ emoticon con gli occhi lucidi.

L’articolo Hernanes ricorda: «Mi sono pentito di quel gesto in Lazio-Inter» proviene da Inter News 24.

