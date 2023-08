L’ex difensore Antonio Paganin analizza le chance Scudetto dei nerazzurri.

Antonio Paganin ad FcInter1908.it parla della prossima Serie A. “L’Inter ce la metto nella lotta Scudetto, perché sono convinto che sia una squadra attrezzata per far bene, indipendentemente dalle partenze. Poi, il Napoli è una squadra forte. Non so se potrà ripetersi, ma è una rosa solida. Poi, ci metto d’obbligo Juventus e Milan, che hanno organici competitivi”.

Simone Inzaghi

“I bianconeri, poi, non avranno le coppe e potranno dedicarsi esclusivamente al campionato. E questo è un grandissimo vantaggio in una stagione in cui non ci sono interruzioni. Ci mettiamo un outsider: a me piace tantissimo l’Atalanta, che è costruita bene e ha un ambiente che ti permette di lavorare tranquillo. Hanno fatto acquisti mirati. Inzaghi? Negli anni passati ho avuto delle remore nei suoi confronti, ma ha dimostrato comunque di saper fare il suo lavoro. Questo però è un anno importante: dopo uno scudetto ‘regalato’ al Milan e questa stagione, deve fare il salto di qualità. L’Inter è chiamata a partire subito forte. E’ un anno spartiacque“.

L’articolo Paganin: “L’Inter ha una rosa attrezzata per far bene, per Inzaghi è un anno spartiacque” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG