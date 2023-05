Il difensore francese era stato cercato già a gennaio dai nerazzurri in caso di partenza di Skriniar ma ora tante cose sono cambiate in Baviera.

Benjamin Pavard ora diventa un’occasione di mercato da cogliere: l’Inter a gennaio aveva offerto per lui 20 milioni ma il Bayern Monaco rifiutò perché aveva bisogno di lui. Ora però il francese ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Paolo Maldini

Nel frattempo tutta la dirigenza del club bavarese è stata silurata e quindi ci sarà una vera e propria rivoluzione. Il prezzo del difensore, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe scendere fino a 15 milioni. Pavard è molto amico dei connazionali Theo Hernandez e Giroud e quindi potrebbe esserci un derby di mercato.

L’articolo Pavard non vuole rinnovare col Bayern Monaco: il prezzo non è alto ma c’è concorrenza proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG