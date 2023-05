Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato della trattativa dell’Inter per portare Pavard in nerazzurro: le ultime

Nel corso di una diretta Twitch per SOS Fanta, Fabrizio Romano parla così del mercato dell’Inter:

MERCATO- «Nacho? L’Inter lo vuole: il club ha parlato con l’agente, c’è la possibilità che parta a zero. L’Inter ha avuto discussioni con il giocatore per capire i termini: ci sono altre squadre ma è un nome per l’Inter. Pavard? Volevano farlo l’ultimo giorno di mercato invernale per rimpiazzare Skriniar, ma oggi ha costi veramente importanti»

