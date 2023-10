Pavard: «Sono all’Inter per la seconda stella. Sulla Juventus dico…». Le dichiarazioni del difensore nerazzurro

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dove ha citato anche la Juventus.

SCELTA INTER E OBIETTIVI – «Sono venuto qui per mettere la seconda stella sulla maglia e restituire ai tifosi l’affetto che mi hanno dato fin da prima che firmassi, con i tanti messaggi che ho ricevuto sui social. Si meritano grandi trofei»

SCUDETTO?- «In realtà la scorsa stagione abbiamo rischiato di perdere il campionato (il titolo è stato vinto sul Borussia Dortmund solo con un sorpasso all’ultima giornata, ndr), ma è vero che qui le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo con Giroud e Theo dopo il derby stravinto. Casomai mi rifaccio alla fine, se vinciamo il campionato»

