Pavard vuole l’Inter e nel frattempo non si allena. Lunedì il difensore francese sarà a Milano?

Decisivo il contatto tra i due amministratori delegati, Beppe Marotta da una parte e Jan-Christian Dreesen dall’altra: il Bayern ha rassicurato la società nerazzurra sullo stato dell’arte. Nello specifico, i tedeschi hanno fatto capire all’Inter di esser vicini alla chiusura dell’acquisto di un difensore, condizione necessaria per il dare il via libera allo sbarco di Pavard a Milano.

Sono due i giocatori che il Bayern sta trattando, praticamente in contemporanea: Chalobah del Chelsea, peraltro un vecchio pallino dell’Inter. E poi Bella-Kotchap, 21enne del Southampton. Il primo è in netto vantaggio: lo vuole Tuchel, che l’ha già allenato a Londra. Pavard, al contrario di quanto aveva fatto giovedì, ha saltato l’allenamento di ieri pomeriggio. Lunedì dovrebbe essere il giorno buono per lo sbarco a Milano del difensore francese. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Pavard vuole l’Inter e nel frattempo non si allena. Lunedì sarà a Milano? proviene da Inter News 24.

