Paventi avvisa la Juve: «Inzaghi punta su di lui, la sosta gli fa sempre bene». Le dichiarazioni dell’inviato Sky

Paventi di Sky Sport, a sei giorni da Juve–Inter, ha parlato del momento di Mkhitaryan.

PAVENTI – «Mkhitaryan è un equilibratore lì in mezzo al campo. Fa legna ma sa anche proporre, ha i mezzi per incidere. Statisticamente ha fatto la differenza rimanendo a lavorare fra le settimane meno amate dagli allenatori, perché con la sosta ci sono pochi giocatori. Al rientro dalla sosta di settembre, contro il Milan, fece doppietta e fu il migliore in campo. Dopo quella di ottobre, a partita finita, si procurò il rigore contro il Torino. A Mkhitaryan ha fatto bene lavorare durante la sosta, è uno su cui punta Simone Inzaghi».

