I nerazzurri sono in versione horror nel primo tempo ma nella ripresa rimediano.

Il Benfica inizia forte ed al 5’ c’è il goal dell’ex di Joao Mario che insacca di sinistro dopo la sponda di Tengstedt. L’Inter prova a reagire col tiro di Asllani bloccato facilmente da Trubin; dall’altra parte Audero non si fa sorprendere da Tengstedt. Al 13’ Asllani perde malamente il pallone davanti all’area di rigore e propizia il 2-0 ancora di Joao Mario. I nerazzurri sono spaesati, il centrocampo fatica tremendamente ad entrare in partita ed i lusitani ne approfittano: il mancino a volo di Di Maria finisce in curva. Dopo metà tempo Frattesi verticalizza per Arnautovic che non riesce a battere Trubin; l’Inter non c’è in campo e Joao Mario fa tripletta al 34’. A fine primo tempo Carlos Augusto calcia alto di destro; si va a riposo sul 3-0.

Davide Frattesi

Ad inizio ripresa Carlos Augusto impegna nuovamente Trubin che non si fa sorprendere sul suo palo. Al 52’ l’Inter accorcia le distanze da corner: Bisseck fa da sponda per il tap-in vincente di Arnautovic. È tutta un’altra Inter nella ripresa ed al 58’ Acerbi crossa per Frattesi che segna con un gran sinistro a volo. Al 73’ Sanchez recupera un gran pallone in difesa e Thuram si conquista un calcio di rigore: dal dischetto il Ninho Maravilla spiazza Trubin e fa 3-3. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla: saltano tutti gli schemi e Audero devia in corner il mancino a effetto di Di Maria; all’85’ viene espulso Antonio Silva per fallo su Barella. In pieno recupero Barella colpisce un palo clamoroso di sinistro; la gara termina con un pirotecnico 3-3.

