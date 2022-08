Parla a DAZN, Giampaolo Pazzini l’ex attaccante discute della Serie A, soprattutto per quanto riguarda il match tra Milan e Udinese.

Queste le parole di Giampaolo Pazzini a DAZN che discute così del match tra Milan e Udinese: “Non sembrava una partita da prima giornata di campionato. Siamo abituati ad altri ritmi ma sia Milan che Udinese hanno giocato ad alta intensità: è strano per il periodo. Sicuramente oggi l’intensità è stata molto alta. Il Milan ha fatto una buonissima partita, ma per come ci ha abituato ha concesso un po’ più del solito: cosa che l’anno scorso il Milan non ci aveva fatto vedere.“

Conclude su Brahim Diaz: “È un giocatore che l’anno scorso era partito molto bene. Quest’anno è partito è altrettanto bene. L’anno scorso poi non ha avuto tanta continuità. È un giocatore importante, è molto giovane. Quando fai gol ti togli un grande peso, può giocare più tranquillo.“

