L’ex allenatore dei rossoneri, Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport commenta il successo del Milan nei confronti dell’Udinese: “E’ solo l’inizio, si vede che stanno lavorando e certi meccanismi ancora devono essere messi a punto. Il successo sull’Udinese è meritato, però i rossoneri devono essere più compatti. In fase difensiva soprattutto all’inizio mi sono sembrate un po’ blande. Diaz ha fatto bene, mi sono piaciuti i due centrali. Scudetto? Lo ha sulla maglia, continuando così possono dare soddisfazioni.“

Gianni Rivera sempre alla Gazzetta dello Sport parla degli allenatori: “Per me gli allenatori sono tutti uguali. Rocco e Liedholm erano il massimo perché, pur essendo differenti, ragionavano allo stesso modo, senza protagonismi. Mourinho? Non va in campo, è questo che voglio dire. E per dare un giudizio su un allenatore, dovrei conoscerlo. A me, comunque, sembra un tecnico che a volte vince e a volte perde. Come tutti? No, Ancelotti vince sempre. Ovunque vada. È notevole.“

