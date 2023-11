A La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha parlato anche di Juve–Inter.

JUVE INTER – «Il centrocampo dell’Inter non ce l’ha nessuno, ma la Juventus sta facendo dei miracoli. Lautaro e Thuram hanno segnato il doppio di Chiesa e Vlahovic, quindi la Juventus sta facendo molto di più di quello che ci poteva aspettare. Se dovesse vincere domenica potrebbe anche balzare in testa e poi non si sa come andrà a finire».

