Pedersen Juventus Women, addio UFFICIALE! Il comunicato del club e tutti i dettagli

Ora è ufficiale: Pedersen dice addio alla Juventus Women dopo cinque stagioni. Di seguito la nota del club.

COMUNICATO – «Sono stati cinque anni straordinari quelli vissuti in bianconero da Sofie Junge Pedersen.

Cinque anni fantastici e probabilmente irripetibili.

Cinque anni ricchi di successi e con pochissime delusioni che, in ogni caso, sono servite come ulteriore step di crescita.

Dalla prossima stagione Sofie non vestirà più la maglia della Juventus Women, una divisa che ha indossato con passione e senso di appartenenza dal primo giorno in cui è arrivata a Torino, il 27 dicembre 2018.

Da quel giorno è nata una fantastica storia d’amore con i colori bianconeri che le hanno permesso di togliersi tantissime soddisfazioni. Per lei, infatti, parlano i numeri: da quando è diventata una giocatrice della Juventus, Sofie ha sempre vinto almeno un trofeo – nove per la precisione dalla stagione 2018/2019 – e quest’anno cercherà di confermare questa speciale statistica provando a vincere la finale di Coppa Italia che si giocherà il 4 giugno a Salerno contro la Roma.

Pedersen, e questo è indubbio, resterà per sempre nella storia di questo Club. Quel gol segnato all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, il primo in assoluto, rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi. Una rete iconica, non soltanto perchè è valsa – di fatto – lo Scudetto, ma anche e soprattutto per il valore simbolico. È stata, infatti, la prima rete segnata in quel palcoscenico dalla Juventus Women. Allianz Stadium che, nelle stagioni successive, è diventato il teatro di tante sfide europee delle bianconere in UEFA Women’s Champions League.

Il gol citato sopra, però, è solo uno dei tanti momenti in cui il suo apporto alla squadra è stato fondamentale. Non sempre con i gol, anzi, più spesso lavorando quasi nell’ombra. Sofie ha giocato 117 partite – tenendo in considerazione tutte le competizioni – con la Juventus e attualmente si trova al nono posto nella classifica delle giocatrici con più presenze con la maglia bianconera.

Numeri speciali perchè realizzati da una giocatrice e, in primis, da una donna davvero speciale.

E la stagione, come già sottolineato, non è ancora finita.

Noi, intanto, ti ringraziamo e ti auguriamo il meglio per il futuro!

Tak, Sofie!»

