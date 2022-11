Pedri, centrocampista del Barcellona, ha parlato su un suo possibile trasferimento al Real Madrid quando era bambino

Pedri, centrocampista del Barcellona, ha parlato intervistato da ICON di un suo possibile trasferimento al Real Madrid quando era bambino.

REAL MADRID – «L’ho sempre detto, sono un tifoso del Barça da quando ero bambino. Quando ero piccolo quasi tutti simpatizzavano per il Real Madrid, eravamo una delle poche eccezioni. Se avrei giocato per il Real Madrid? Credo di si. La mia ambizione era quella di farmi strada come calciatore professionista e sarebbe stato molto difficile rifiutare l’offerta di uno dei più grandi della storia di questo sport. Quel treno è passato e due anni dopo ho firmato per la squadra dei miei sogni. Quella della mia famiglia e quella del mio primo idolo Andrés Iniesta».

L’articolo Pedri: «Tifo Barcellona, ma non avrei mai potuto rifiutare il Real Madrid» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG