Uno degli storici membri dello staff di Paulo Fonseca, Pedro Moreira, ha detto la sua sul nuovo tecnico rossonero.

MilanNews ha intervistato Pedro Moreira che ha espresso il suo parere su Paulo Fonseca e su Rafael Leao. “È un allenatore che crea un ambiente fantastico, non solo con gli altri membri dello staff ma anche con i calciatori. Un ambiente sano e un legame forte è quello che nasce”.

Le prime impressioni

“Aspettiamo la fine del mercato per avere un giudizio più completo, ma la prime impressioni vedendo questo pre-campionato è che si veda già l’impronta di Paulo. Vedo una squadra organizzata, dal possesso palla importante che fa girare il pallone, creandosi lo spazio giusto e facendo correre gli avversari a vuoto”.

Rafael Leão

La sottolineatura

“Prima di tutto non va dimenticato che Fonseca ha vinto 9 titoli, non si può certo dire che sia un tecnico che non vince”.

La conoscenza calcistica del lusitano

“Fonseca è un professionista fantastico, come legge la partita e come la cambia. L’esperienza italiana poi è stata fondamentale. Con lui il calciatore sa esattamente cosa fare in campo. Devo dire che Paulo ha una preparazione incredibile”.

L’influenza di Fonseca su Leao

“Sono molto curioso, perché ho allenato Rafa nelle giovanili dello Sporting. L’ho preparato al cambio dal calcio a 7 a quello a 11. Per Rafa giocare a San Siro o contro una squadra piccola in periferia è lo stesso. Io credo che avrà un ruolo molto importante nel calcio di Fonseca, se poi crescerà ancora dipende dalla volontà dello stesso Rafa. Spero che Paulo lo aiuti a fare lo switch definitivo, sono molto curioso”.

