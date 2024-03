Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso sui social riguardo a Di Bello dopo i recenti errori di Lazio Milan

Intervenuto sui propri profili social, Alfredo Pedullà ha lanciato una vera e propria frecciata a Di Bello, arbitro di Lazio-Milan:

PAROLE – «Di Bello, non contento dei disastri che ha combinato, ha pubblicato un post su Instagram con un brano dei Maneskin: “Zitti e buoni”. Noi zitti e buoni in attesa suo prossimo disastro, lui l’arbitro più scarso in circolazione che addirittura provoca sui social».

