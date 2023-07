L’esperto di mercato Alfredo Pedullà svela che c’erano tensioni tra nerazzurri e croato da molti mesi.

Alfredo Pedullà a Sportitalia rivela un retroscena di mercato riguardante Marcelo Brozovic. “Il rapporto tra Brozovic e l’Inter si era lacerato in modo irrimediabile già nelle settimane antecedenti al Mondiale in Qatar”.

Franck Kessie

“Non a caso il club nerazzurro aveva cercato di mettere in piedi lo scorso gennaio uno scambio con il Barcellona, pressando Kessie ma senza arrivare a un accordo per apparecchiare la tavola“. Sono tanti i rumours al riguardo: l’Inter non avrebbe gradito l’eccessiva prudenza mostrata dal regista nel rientrare da due infortuni muscolari prima e dopo la Coppa del Mondo disputata in maniera eccellente con la Croazia.

